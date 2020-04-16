Stokçulara ağır ceza geliyor

KORONAVIRÜS başta olmak üzere olağanüstü dönemlerde yoğun talep gören ürünleri stoklayanlara 500 bin liraya kadar ağır para cezası getiriliyor. Düzenleme, AK Parti'nin koronavirüs önlemleri kapsamında Meclis'e sunduğu ekonomi paketine eklendi. Buna göre fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya, piyasada darlık yaratan ve serbest rekabeti bozana ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası verilecek. Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a "Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" kurulması da eklendi. Öte yandan, tasarı yasalaştığında, işveren 3 ay işçiyi çıkaramayacak. Ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere 39,24 TL'lik destek verilecek. Öğrencilerin kredi borçları ertelenecek.