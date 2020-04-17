Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışa 3 gün kala yolları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımını hızlandırılması talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi açılışı için gün sayıyor. Açılışına 3 gün kalan hastanenin yollarındaki büyük kısım tamamlandı. Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor havadan görüntülendi. Havadan çekilen yapımı biten hastanenin yollarının da büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde açılışa gün sayan şehir hastanesinde iş makinelerinin kalan yolların tamamlanması için çalıştığı görülüyor.