İŞKUR İşsizlik maaşı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 İşsizlik maaşı ne kadar, kimlere verilidir? Şartları nelerdir?

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı işsizlik maaşı başvurusu ile ilgili olarak detaylar binlerce vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu maddi destekten faydalanmak adına kişinin İŞKUR'a başvurusunu gerçekleştirmesi gerekirken bu başvuru işlemi elektronik ortamdan veya en yakın İŞKUR birimi üzerinden yapılabiliyor. Mücbir sebep dışında 30 gün içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde kişinin hak sahipliği süresinden düşülüyor. Peki, 2020 İşsizlik maaşı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar ve kimlere verilir? İşte konuya dair tüm detayları derlediğimiz haberimiz!

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanan bu ücret her yıl asgari maaşa göre belirlenmektedir. 2020 yılında asgari maaş tutarının belirlenmesi ile beraber bu ödeneğin miktarı; son dört ay asgari ücretle çalışan vatandaşlar için bin 168 lira olurken aşağıda yer alan tabloda diğer maaş tutarlarına göre verilen ücreti inceleyebilirsiniz…

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı; 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu" kapsamında içeriği tanımlanıp şartları belirlenen ve sigorta kollarından herhangi birine bağlı bir şekilde çalışma hayatını sürdüren vatandaşlar için bir nevi güvence niteliği taşımaktadır.

Bu kapsamda; kişinin bu ödenekten faydalanabilmesi adına İŞKUR birimine başvurması gerekmektedir. İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu yapmak için şartlara uygun olan kişiler kendilerine en yakın İŞKUR şubesine veya elektronik ortamdan www.iskur.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Aşağıda yer alan linke tıklayarak e-devlet kapısı sistemi üzerinden TC kimlik ve şifrenizle giriş yaparak ve size yöneltilen soruları doğru ve güncel bilgilerle doldurarak 2020 İşsizlik maaşı/ödeneği başvurusu yapabilirsiniz

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İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Devletin kendi kusuru veya isteği dışında işten çıkartılan vatandaşların belirlenen sürede kendini geçindirebilmesi için sağladığı bu ödenek belirlenen şartları karşılayan vatandaşlara verilmektedir.

İşsizlik ödeneği başvuruları, başvurunun gerçekleştirildiği ayın sonuna kadar sonuçlandırılır ve bu ödenek, her ayın 5'inde aylık olarak kişiye ödenmektedir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine giderek işsizlik ödeneklerini teslim alabilir.

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İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR tarafından verilmekte olan bu ödenekten faydalanabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Bununla ilgili olarak kişiler internet aracılığıyla "İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?" sorusuna yanıt aramaktadır…

İşsizlik maaşı başvuru şartları şöyle;

Kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması gerekmektedir.

İşten çıkmasından önce son 120 gün hizmet akdine tabi olmalıdır.

İşten çıkarılmasından önceki üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigorta priminin ödenmiş olması gerekmektedir.

İşsiz kaldıktan sonraki ilk 30 gün içerisinde elektronik ortamdan veya şahsi olarak İŞKUR başvurusunu gerçekleştirmelidir.

Bu şartlara uyum sağlayan kişiler İŞKUR tarafından sağlanan işsizlik maaşından yararlanabilir.

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