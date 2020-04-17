Milli kampanyaya 1.7 milyar liralık bağış

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' bağış kampanyası, 17. gününde de hız kesmedi. Vatandaşların attıkları 5 milyon 585 bin 448 adet SMS ile 55 milyon 854 bin 480 TL'lik katkıda bulunuldukları kampanyada, 613 bin 115 adet bağışla, toplam 1 milyar 720 milyon TL toplandı.Kampanya kapsamında, Beymen İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 5 milyon liralık özel giyim paketi desteği sunduğunu açıkladı.Borusan Grubu da kampanyaya 5 milyon TL katkıda bulunduğunu bildirdi. Tekfen Holding ise, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 milyon lira bağışladı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından toplam 5 milyon lira bağış yapıldığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon lira, MKE tarafından ise 3 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira bağış yapılmıştır" denildi.