OSB’ler dilekçe verdi: Hafta sonu çalışalım

Türkiye'de sanayinin en önemli kümelenme noktalarından olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), hafta sonunda da üretime devam etmek istiyor. Koranavirüs salgının yayılımını önlemek için İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyük şehrin yanı sıra Zonguldak için alınan hafta sonlarında sokağa çıkma yasağının OSB'lerde üretim yapan birçok firmayı olumsuz etkilediğini söyleyen OSB yönetimleri valilik ve kaymakamlıklara dilekçe vererek, "Firmalarımız, iş sağlığı ve güvenliği konusunda en üst seviyede tedbirlerini almış durumdalar. Yasaktan muaf olmak istiyoruz. Bünyemizdeki birçok firma yurtdışından aldığı siparişleri yetiştirmek zorunda. Hafta sonu çalışma konusunda bize istisna tanınsın" dedi.189 dev firmanın faaliyet gösterdiği Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Vahit Yıldırım, hafta sonu çalışma izni almak için valiliğe başvurduklarını söyledi. Valiliğin taleplerine olumlu yaklaştığı bilgisini veren Yıldırım, "Bizden çalışmak isteyen firmaların ve işçilerin listesini istediler. Gıda ve sağlık firmalarına tanınan çalışma izni, diğer sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmeli. İhracat anlamında taahhütlerini yerine getirmek isteyen firmalar var. Destek bekliyoruz" diye konuştu.Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretimin hızla artmaya başladığını söyleyen Başkan Aziz Odabaşı, birçok firmanın siparişlerini vaktinde teslim etmek için hafta sonu çalışmak istediğini söyledi. Başkan Odabaşı, "Biz de bu talebi valiliğimize ilettik. Çalışmak isteyen firmalara izin verdiler. Tedbirleri artırarak, üretim yapmaya devam edeceğiz" dedi.YERLİ ve yabancı birçok firmanın üretim yaptığı Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, "OSB'mizde üretimi durduran iki firma vardı. Makina sektöründe üretim yapan bu firmalar, önümüzdeki hafta yeniden faaliyete geçecek. Hafta sonu çalışmak isteyen şirketler, bireysel olarak kaymakamlığa başvurularını yaptı" dedi.SOKAĞA çıkma yasağı ile ilgili yayınlanan genelgede sağlık ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalara istisna tanındığını hatırlatan OSB Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, "Tarımsal üretim, tarım makinaları, gıda ambalajı üretimi yapan birçok firma, bize hafta sonu çalışmak istediklerini bildirdi" dedi. Başkan Kütükçü, OSBÜK OSB'leri olarak resmi görüşlerini şu şekilde anlattı: "Sokağa çıkma yasağı, şehir içinde serbest dolaşım için konulmalı. Ancak üretim yapan firmalara esnek yaklaşılmalı. Çalışmak isteyen fabrikaların haklı gerekçeleri var. Yoksa mesai ücreti vererek işçi çalıştırmak istemezler. Servisler gelip çalışanlarımızı kapıdan alıyor, fabrikalarına bırakıyor. Herhangi bir risk oluşturulmuyor. Fabrikalarda salgın için önlemler üst seviyede alınıyor. Bu talebimizi hafta ortasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ilettik. Bakanlığın değerlendirmeleri sürüyor."