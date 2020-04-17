Sağlık çalışanlarına destek sürüyor

Sağlık çalışanları için firmalar tarafından yapılan destekler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Tadım, Türk Kızılay ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle hastanelere kendi ürünlerinden bir karma hazırladı. Tofaş ise, ürettiği 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maskeyi 24 ilde, 63 sağlık kuruluşuna ulaştırdı.Tekfen Vakfı da, pandemi hastanelerinin tıbbi cihaz ihtiyaçlarını ayni destekle karşılamak üzere 3 milyon 750 bin liralık bir fon oluşturdu. Türkiye'nin yerli solunum cihazı geliştirme projesine Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'nden önemli bir destek geldi. 13 ayrı sektörde yüksek teknoloji komponent üretimi yapan bir firma, proje kapsamında, cihazın valf grubunu üretti. Yataş Grup da, maske üretimine başladı. Grup, günlük 20 bin adet hedefiyle ilk aşamada 500 bin maske üretecek.Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gap İnşaat ise, koronavirüsü yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamlayarak 12 Nisan'da hastanelere teslim etti. Şirket, ilk etapta İstanbul'da bulunan 32 hastaneye 36 adet hava temizleme cihazı bağışlayacak. Sanofi Türkiye, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışı gerçekleştirdi.