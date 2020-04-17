Son dakika | Bakan duyurdu! Ödemeler bugün 18.00'den sonra başlıyor...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemeleri' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli 129 milyon TL'lik desteklerin bugün 18.00'den üreticilerin hesaplarına geçeceğini söyledi.

BUGÜN HESAPLARA YATIYOR

2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmının ödemesini bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, " Toplam 129 milyon TL'lik Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemelerini 17 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.