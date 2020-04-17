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Son dakika | duyurdu! 352 milyon liralık ek kaynak...

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve ek 2 periyodik pay göndereceğiz. Aktarılacak kaynak 352 milyon 880 bin 238 TL" dedi.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 11:18 ABONE OL
Son dakika | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! 352 milyon liralık ek kaynak...

Türkiye corona virüse karşı tek yürek olurken, her kesime yapılan destekler artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek 2 periyodik pay göndereceğiz. Aktarılacak kaynak 352 milyon 880 bin 238 TL" dedi.

Söz konusu kaynağın Covid-19 salgınından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını da belirten Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendirerek, aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart tarihinde 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını da hatırlattı.

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Son dakika | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! 352 milyon liralık ek kaynak...
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