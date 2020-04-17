Yeni dönemde teknoloji ve tarım birleşmeli

Dünyada sosyal ve ticari hayatı tamamen etkileyen koronavirüsle mücadele için iş dünyası da tedbirlerini artırdı. Bursa'daki sanayi kuruluşları ve iş dünyasına yönelik 30 yıldan beri devam eden faaliyetleriyle tanınan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel konuyla ilgili şunları söyledi; 2020'yi kaybeden dünya ekonomisi, 2021'i virüsten kurtarmak için küresel tedbirleri konuşmaya devam ederken, bizler de Türkiye'de krizin daha da derinleşmemesi için devlet ve iş dünyası işbirliğini güçlü hale getirmeye gayret ediyoruz. Güçlü işbirliği bizi daha ileriye taşıyacaktır. Bu çerçevede devletimizin yaptıklarına biz de karşılık vermek istedik. DOSABSİAD yönetimi olarak kendi işletmelerimizden işçi çıkartmama kararını kamuoyuyla paylaştık ve ülke çapında kabul gören bir kampanyanın öncüsü olmanın mutluluğunu yaşadık.Yine bu koronavirüs salgını bizlere, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu süreç, dijital araçları daha iyi kullanarak iş hayatımıza daha iyi empoze etmemiz için bulunmaz bir fırsat. Bu süreç, başından itibaren söylediğimiz teknoloji yatırımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Artık ülkemiz topraklarında tarımın teknoloji ile birleştirilmesi gerekliliği, gün gibi ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede katlı tarım dahil bir çok alanda tarıma da ivedilikle yönelmeliyiz diye düşünüyorum.