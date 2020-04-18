‘Aynı gemideyiz’ jesti

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salgın nedeniyle işyerlerini kapatanlara verdiği desteğin ardından bazı firmalar da ellerini taşın altına koydu. Sürekli mal aldıkları tedarikçilerinin nakit sıkıntısı yaşamaması için ek destekler vermeye başladı. Türkiye'nin gözbebeği savunma şirketi Aselsan, tedarikçi ekosisteminde çalışan 73 bin kişi için ödemelerini hızlandırdı. Şirket 1 haftada bini aşkın tedarikçiye 700 milyon liralık nakit ödeme desteği sağladı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Tedarikçilerimizi ulaştığımız finansal sonuçların sürdürülebilirliğinin teminatı olarak görüyoruz" dedi.Defacto tedarikçilerine 400 milyon lira ödeme yapıp ve 500 milyon liralık sipariş verecek. CEO İhsan Ateş, "Normal dönemde de aldığımız ürünlerin ücretini peşin verme sistemiyle çalışıyoruz. Ama böyle sıkıntılı bir dönemde tedarikçilerden aldığımız 19 milyon adet ürün için 400 milyon liralık ödeme yapacağız" dedi. Yaz sezonu ürünleri elde kalmışken kimsenin kış dönemi için sipariş vermediğini dile getiren Ateş, "2020- 2021 kış sezonu için de şimdiden 500 milyon liralık sipariş vereceğiz. Böylece 500'ü aşkın tedarikçiye 900 milyon TL kaynak sağlayarak can suyu olmaya karar verdik. Bu şekilde mayısta tezgahlar durmayacak" ifadelerini kullandı. olacak ve tedarikçi bulmakta zorlanacaklar."Trendyol, çalıştığı KOBİ'ler için ödeme süresini kısalttı. KOBİ'ler için 20 milyon TL'lik finansman desteği sağladı, AliExpress 18 Nisan itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiçbir komisyon almayacağını duyurdu. Yandex ise şirketlerin taşıma giderlerini yüzde 20 azaltan Rota Optimizasyonu ürününü 3 ay ücretsiz kullanıma açtı.