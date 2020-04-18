Bankaların kredi iştahını artıracak iki karar

Koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı önemli adımlar atan Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dün de likiditeyi destekleyici kararlar geldi.Merkez Bankası, tahvil alımlarında üst limiti analitik bilançoda aktiflerin yüzde 10'una genişletirken bir önceki uygulamasının aksine İşsizlik Fonu kaynaklı tahvil alımlarını bu kez limite dahil etti. Bankadan yapılan açıklamada, "2020 yılı için TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 5'i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 10 olarak güncellenmiştir" denildi. Merkez'in 687.4 milyar TL olan aktif büyüklüğüne göre, 48.2 milyar TL olan Hazine tahvili portföyü, dün alınan kararla yıl sonuna kadar 20.5 milyar lira artacak. BDDK da, bankaların merkezi yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına kredi riskine esas tutar hesaplamasında yüzde 0 risk ağırlığı uygulanabilmesine karar verdi. Kararın bankaların sermaye yeterlilik rasyosunu 1.5 puana yakın artırarak, kredi iştahını yükseltmesi bekleniyor.