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İthalat ile ilgili yeni kararlar 'de

18 Nisan tarihi itibariyle Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli ürünlere geçici ve sürekli olarak ek ithalat vergileri geldi. Video Konsolları da listede yer alıyor. 30.09.2020 tarihine kadar %50, 1.10.2020 tarihinden itibaren kalıcı olarak %20 uygulanacak.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 12:47 ABONE OL
İthalat ile ilgili yeni kararlar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararına göre, kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyaya ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu ilave gümrük vergisi oranları ürünlere göre yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişecek.

Öte yandan, başka bir Cumhurbaşkanı Kararı'yla da gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında düşük oranda uygulanan ilave gümrük vergileri diğer ülkelerin seviyesine çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemelerle yerli üreticilerin desteklenmesi ve istihdamın korunması amaçlanıyor.

Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatına geçici vergi

Bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin 3 ay süreyle geçici olarak artırılmasına karar verildi. Kararla, slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere geçici süreyle 5 puan artırıldı.

Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında bu artış 2 puan olarak uygulanacak.

Kararla, Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amaçlanıyor.

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