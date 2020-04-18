Kamudan jet gibi kredi

İstikrar Kalkanı Paketi'yle esnafa, KOBİ'ye, sanayiciye destek paketleri açıklayan kamu bankaları, ekonomide çarkların dönmesi için kredi süreçlerini de hızlandırdı.İnternet üzerinden dahi yapılan başvurular en geç bir hafta içinde sonuçlanıp, acil ihtiyacı olan şirketlere destek sağlanıyor.Halkbank'ın 25 bin TL'lik 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz 'Esnaf Destek Paketi'ne başvuran Ankara'nın Ulus semtinde faaliyet gösteren Hilal Gömlek'in sahibi Ramazan Tasım, "İnternet üzerinden yaptığım kredi başvurusu çok hızlı bir şekilde sonuçlandı. 3 günde parayı aldım. İnternetten salı günü başvurdum. Bankadan telefon ettiler. Şube yetkilisi başvurunun işleme alındığı ve hafta içi çağrılacağım bilgisini verdi. Bir gün sonra banka tekrar aradı ve paranın hazır olduğunu, cuma günü gelip alabileceğimi söylediler. Gittik paramızı aldık, 10-15 dakika içinde işimizi çözdüler" diye konuştu. Aldığı krediyle ev kredisi taksitlerini ve piyasaya olan borcunu ödediğini söyleyen Tasım, "Devletten Allah razı olsun, esnafa destek çıkıyor" dedi. Başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını belirten Tasım, "Kefil istenmedi. Sadece vergi levhası ve T.C. kimlik numarasıyla başvurdum" mesajı verdi.Karnaval Medya Grubu Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Akay da, Vakıfbank'a yapılan kredi başvurusunun çok kısa sürede sonuçlandığını söyledi. Akay, birkaç özel bankaya da başvuru yaptıklarını ancak onlardan ses çıkmadığını belirtti. Akay, "Vakıfbank, başvurumuzla hızla ilgilendi, istediğimiz krediye onay verdi. 10 gün beklemeden krediyi aldık. Kamu bankaları bu dönemde çalışan, yükümlülüklerini yerine getiren şirketlere hızla destek oluyor. Bunun özel bankalarca da yapılması ekonominin devamı için çok önemli" dedi.