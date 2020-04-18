MUTSO Başkanı’ndan özel bankalara çağrı: Çıkın sahaya aynı gemideyiz

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan koronavirüs önlemleri kapsamında elini taşın altına koymak istemeyen ve eleştirilere neden olan özel bankalara şöyle çağrı yaptı.

Ercan şu çağrıda bulundu: "Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının Datça, Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Ula, Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerimizdeki sayısı 8 bini geçen üyelerimiz adına özel bankalara sesleniyorum.

Özellikle 8 ilçemizde faaliyetlerini bugüne kadar sürdüren üyelerimizden Odamıza gelen talep ve şikeyeler kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken üyelerimize ulaştırılmasında çok fazla zorluklar çıkarıldığı yönünde. Koronavirüsten olumsuz etkilenen üyelerimiz yerine, finansmana ihtiyacı olmayan firmalara kredi kullandırıldığını maalesef üzülerek duymaktayız.

Bu ağır pandemi döneminde özel bankalarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum. Yıllarca var oluşlarının ve kazançlarının teminatı esnafımıza, tüccarımıza, sanayicimize hep destek vermişlerdi.

Ancak bu dönem aynı desteği aynı kredileri aynı kolaylıkları üzülerek söylüyorum ki göremiyoruz. Hâlbuki özel sektör olmazsa hiçbir özel bankanın yaşamlarını sürdürmeleri söz konusu olamaz. Özel sektörün finansmana ihtiyacı olduğunu finansmana ulaşamazsa işini kaybedeceğini çok iyi bilmekteler.

ÖZEL BANKALAR NEREDESİNİZ?



urum böyleyken hala özel bankaların varlığını hissedememekteyiz. Eğer mevcut esnaf, tüccar, sanayiciyi ayakta tutamazsak bunun acısını özel bankalarda ileri ki yıllarda çekeceklerdir. Bu süreçte hiçbir özel bankanın fırsatçılık yapmadan ticari müşterilerini yaşatmaları için maksimum desteği, kolaylığı sağlamalarını istiyorum.

DEVLETİMİZ RİSKİN YÜZDE 80'İNİ ÜSTLENİYOR

Devletimiz zaten riskin %80'ini üstlenmekte. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen üyelerimize destek olmaya çağırıyorum. Sokağa çıkma yasağında kentin nasıl bir tadı, heyecanı yoksa özel sektörde ticari ve sinai faaliyetlerini gösteren firmalar ekonomik yaşamdan çekilirlerse bankalar için de sonun başlangıcı olacaktır.

Bu dönem karlılık düşünecek firma seçecek dönem değildir. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olamaz. Tabi ki bu dönemde devlet bankalarımız çalışanları ve yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer onlar olmasa çok daha zorlanacaktık. İyi ki devlet bankalarımız var. Buradan kamu özel tüm bankalara seslenirken, yıllar boyunca en fazla kar açıklayan sektör bankacılık sektörü olmuştu.

KAR AÇIKLAMA HEVESİNDE OLMAYIN

Şimdi de özel sektörün ciddi kayıpları ve zararları oluşmakta. Bu dönem hiçbir banka kar açıklama hevesinde kesinlikle olmamalıdır. Eğer kar açıklarlarsa tüm reel sektör ve kamuoyu diyecektir ki esnafa, tüccara, sanayiciye ve bu üyelerimizin çalışanlarına yeterli, makul, tam desteği verememişlerdir.

AYNI GEMİDEYİZ

Hiçbir banka aynı gemide olduğumuzu akıllarından asla çıkarmamalıdır. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen üyelerimize destek olmaya çağırıyorum."