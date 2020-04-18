Salgında zora düşene fon desteği

Hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı ekonomik önlemler kapsamında, toplam varlıkları 223 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Türkiye Varlık Fonu (TVF) da ekonomiye destek sağlayacak. Fon, bu süreçte zora giren stratejik, büyük ölçekli şirketlere klasik banka kredilerinin dışında nakit, satın alma, ortaklık dâhil farklı seçenekler sunacak. Şirketlerden kaynak çıkışının önüne geçilirken, stratejik değerlerin yabancı firmalara satışı da önlenmiş olacak.TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İşlem tamamen finansal zorluk yaşayan, Türkiye'nin stratejik değerlerine yabancı şirketlerin sahip olmasını engellemek ve daha önceden devreye girip bu zor dönemde sermaye desteği sağlamaktır" dedi. Sönmez, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerin ekonomiye katkısını anlattı. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye Varlık Fonu salgın nedeniyle zora giren şirketlere nakit desteği verebileceği gibi satın alabilecek ya da ortak olabilecek. Fonun toplam varlıklarının geçen yıl itibarıyla 223 milyar dolar olduğunu belirten Sönmez, "Türkiye'nin en büyük konsolidasyonu. Türkiye için önemli, ekonomide değer yaratan şirketlerde koronavirüs nedeniyle yaşanan üç beş aylık sermaye erozyonunu, nakit problemini çözmeyi amaçlıyoruz" dedi.Sermaye yatırımları tarafında geniş bir menü olduğunu belirten Zafer Sönmez, "Biz çözümü borçlanma değil sermaye çözümleri tarafında derinleştirmeyi düşünüyoruz. Bunun içinde normal hissedarlık olabilir, imtiyazlı hisseniz olabilir, başka yöntemler olabilir. Bu dönemde halka açık veya halka açık olmayan finansal sıkıntıya giren şirketlere destek olmak, sermayelerini güçlendirmek ve tabana yayılması için 3 önemli hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi fonun kontrolü aldığı durumlar, ikincisi işlem bazında muafiyet, üçüncüsü karşı tarafın da rızası var. Yani devletin zorla aldığı herhangi bir durum yok" diye konuştu.Sönmez, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi: "İşlem bazında muafiyette, fon bir şirketin kontrolünü alacak, karşı tarafın rızasıyla veya tek başına kontrol edebilir. Üçüncü adımda amaç şirketten bir sermaye çıkışını engellemek. Şu an nakit çok değerli, Varlık Fonu'na girdiği için payı azınlıkta olan biri tamamen bunu bahane ederek şirketi rücu edebilir, şirketin elindeki nakdi dışarı çıkarabilir. Ya da bize kontrolü veren diğer taraflara, işlemin taraflarına yani sözleşmenin taraflarına rücu ederek onların da finansal zorluğunu daha da zor duruma getirebilir. İşlem, tamamen, finansal zorluğu yaşayan, Türkiye'nin stratejik değerlerine, yabancı şirketlerin bir şekilde bunlara sahip olmasını engellemek ve bizim devreye girip bu zor dönemde sermaye desteği sağlamaktır."Fonun herhangi bir nakde, krediye ulaşma sorunu olmadığını vurgulayan Sönmez, "Fon son 18 ayda büyük bir kurumsallaşma süreci geçirdi, ilk defa denetimi yapıldı. Fonun herhangi bir borçlanma problemi yok" diye konuştu.