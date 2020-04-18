Sosyal yardımlaşma vakıflarına 353 milyon lira ek kaynak

Salgından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına yaklaşık 353 milyon lira daha ek kaynak aktarılıyor.Gelecek hafta vakıflar aracılığıyla belirlenen 2.3 milyon haneye de yardımlar ulaştırılacak. Daha önce de 2.1 milyon aileye biner TL destek sağlanmıştı. Böylece 4.4 milyon haneye ulaşılmış olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek iki periyodik pay göndereceklerini açıkladı.Bakan Selçuk, "Aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz" dedi.