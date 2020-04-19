Bankalara kredi ayarı

Koronavirüs sonrasında bazı özel bankaların kredi musluklarını açmaması üzerine harekete geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Buna göre, mayıs ayından itibaren her bankanın ayrı ayrı haftalık olarak aktif rasyoları hesaplanacak. Aktif rasyosu hesaplamasında belirli oranlarda mevduat büyüklüğü, toplam kredi hacmi, menkul kıymet portföyü ve Merkez Bankası ile yapılan kur takası ile kıyaslanacak.Aktif rasyosunun herhangi bir ay sonu itibarıyla o aya ilişkin ortalamasının mevduat bankalarında yüzde 100'ün, katılım bankalarında ise yüzde 80'in altına düşmemesi gerekiyor. Ay sonunda aktif rasyosu bu oranların altında kalan bankalar için aykırılık oluşturan aşım tutarı ortaya çıkacak. Analistler BDDK'nın bu adımla bir yandan kredilerin daha fazla artmasını amaçlarken, diğer yandan döviz hesaplarındaki yükselişi frenlemeyi, Merkez Bankası ile swap yapmayı teşvik etmeyi ve Hazine tahvillerine ilgiyi artırmayı hedeflediğine dikkat çekiyor.Bankacılık sektörünün açıklanan son verilerine göre aktif rasyosu mevduat bankalarında yüzde 106, kamu bankalarında yüzde 120, özel bankalarda ise yüzde 97 seviyesinde bulunuyor. Bu durum son dönemde kredi vermeyip yapılandırma taleplerini de yokuşa süren özel bankaların rasyonun altında kaldığını gösteriyor.BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni düzenleme ile bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını belirterek, "Reel sektör ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilecek" dedi. Bankaların asli görevinin topladıkları mevduatı kredi vererek reel ekonomiye aktarmak olduğunun altını çizen Akben, "Ancak, bazı bankaların bu temel fonksiyonu gerçekleştirmek yerine kaynaklarını para piyasaları ve yurtdışı türev piyasalarına yönlendirmeyi tercih ettiğini, bunun neticesinde reel sektörün kredi finansmanına erişimde zorlandığını bir süredir izliyoruz. Koronavirüsün dünya ekonomilerini sarstığı, ülke ekonomimizde yoğun bir finansman ihtiyacının ortaya çıktığı bu dönemde ülke tasarruflarımızı en etkin şekilde kullanmak elzemdir. Bu noktada bankalara önemli görevler düşmektedir"dedi.26 Mart 2020 tarihinde bankalara bir yazı yazdıklarını hatırlatan Akben, "İçinden geçtiğimiz dönemde müşterilerin kredi taleplerinin karşılanması, kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi; kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulama lardan özenle kaçınılmasını tavsiye ettik. Aradan geçen yaklaşık üç haftalık dönemde, bu tavsiyeye uymayan bankalar olduğunu tespit ettik" dedi. Akben, kararla hem kredi sisteminin etkin şekilde çalışacağını hem de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunup, finansal istikrara katkıda bulunulacağını belirtti.BDDK'NIN düzenlemesiyle, aktif rasyosunda belirlenen limitlerin altında kalan bankalara, limitin altında kaldıkları tutar kadar ceza verilebilecek. Bankacılık Kanunu'nun 148'inci maddesine göre, sınırlamalara uymayan bankalara 500 bin TL'den az olmamak üzere aykırılık oluşturan tutarın yüzde 5'ine kadar para cezası verilebiliyor.