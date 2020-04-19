Esnafa 10 milyar, sanayiciye 60 milyar TL

Hazıne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının esnafa ve sanayiciye desteğinin hız kesmediğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari Kart'la birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayiciye sağlanan destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı" dedi.Paylaşımda yer alan infografiklere göre, Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi'ne 501 bin 450 esnaf başvurdu. 335 bin 721 esnafa 8 milyar 156 milyon TL kredi tahsis edildi. Paraf Ticari Kart talebi 138 bini geçti. 126 bin 665 esnafa 2 milyar 680 milyon TL destek sağlandı. Üç kamu bankasının İş'e Devam Desteği'ne başvuru sayısı 92 bin 469 oldu. 66 bin 903 firmaya kredi tahsisi gerçekleşti. Toplam destek miktarı 59 milyar 62 milyon TL oldu. Kredi tahsisi yapılan firmaların 64 bin 183'ü KOBİ'lerden oluşuyor.