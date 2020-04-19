Halkbank esnafın yüzünü güldürdü

Halkbank'ın esnaf destek paketleri esnafın yüzünü güldürdü. Erzurum'da nakliye ve taşımacılık yapan Hanifi Ceylan, yaşanan zorlu süreçte insanların 'yarın ne yapacağım' endişesi taşıdığını belirterek, "Fakat devletimiz böyle bir imkân sağladı ve bizim korkumuz kalmadı. Başvuru yaparken, sorun yaşamadım ve ikinci gün Halkbank'tan dönüş yaptılar. Üçüncü gün gidip kredimi kullandım. Ne tedbir ne de bir kefil istenmedi" diye konuştu.Gaziantep'te çikolata satışı yapan Hakan İdiç de, zor bir süreçten geçtiklerini ancak 'Esnaf Destek Paketi'nin yardımlarına yetiştiğini belirtti. Başvurunun ardından 3 gün sonra şubeden aranarak kredi kullanabileceğinin söylendiğini aktaran İdiç, "Kredi olmasaydı, personelin ücretini ödeyememe gibi bir durum olacaktı" dedi. Şanlıurfa'da taş işlemeciliği yapan Mehmet Özdemir, başvuruyu internet üzerinden yaptığını ve kısa sürede cevap verildiğini anlatarak, "Benden bir kefil istemediler, vergi levhası ile başvurumu yaptım" ifadelerini kullandı. Adıyaman'da nakliyeci Turabi Bayır ise bankadan kefil istenmediğini, kredinin can suyu olduğunu söyledi.