Son Dakika Haberi | Sosyal yardım ödemeleri nasıl alınır? Bakan Selçuk duyurdu: 1000'er lira nakdi destek ödemeleri bugün başladı

Sosyal yardım ödemeleri hakkında merakla beklenen haber geldi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin başladığını duyurdu. Vatandaşlar, ihtiyacı olanlar için 1000 TL nakdi destek ödemelerinin ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsattı.

FAZ 2 ÖDEMELERİ BAŞLADI

Bakan Selçuk, "Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye 'Faz 2' kapsaminda 1000 TL nakdi yardım yapıyoruz. Destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

Peki, sosyal yardım ödemesi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...



