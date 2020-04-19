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Son Dakika Haberi | ödemeleri nasıl alınır? Bakan Selçuk duyurdu: 1000'er lira nakdi destek ödemeleri bugün başladı

ödemeleri ile ilgili son dakika haberi geldi. 1000 TL sosyal yardım ödemesi başvuruları sonrası ihtiyaç sahibi olanlara 1000'er TL nakdi destek ödemeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Peki, sosyal yardım ödemeleri nasıl alınır? İşte, gelen son dakika haberine göre ödemeler ile ilgili detaylar...

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 19.4.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 16:56 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Sosyal yardım ödemeleri nasıl alınır? Bakan Selçuk duyurdu: 1000'er lira nakdi destek ödemeleri bugün başladı

ödemeleri hakkında merakla beklenen haber geldi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin başladığını duyurdu. Vatandaşlar, ihtiyacı olanlar için 1000 TL nakdi destek ödemelerinin ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsattı.

FAZ 2 ÖDEMELERİ BAŞLADI

Bakan Selçuk, "Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye 'Faz 2' kapsaminda 1000 TL nakdi yardım yapıyoruz. Destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

Peki, sosyal yardım ödemesi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

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Son Dakika Haberi | Sosyal yardım ödemeleri nasıl alınır? Bakan Selçuk duyurdu: 1000'er lira nakdi destek ödemeleri bugün başladı
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