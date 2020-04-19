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Turizme koronavirüs sertifikası geliyor

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Turizme koronavirüs sertifikası geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dış turizmi canlandırmak için yeni bir eylem planı hazırladıklarını söyledi. Özel bir sertifikasyon sistemi üzerine çalıştıklarını aktaran Bakan Ersoy, "Bakanlığımız koordinasyonunda, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Orman Bakanlıkları yetkilileri ve ilgili STK'ların bulunduğu bir komisyon oluşturduk. Koronavirüs olmayan alanları sertifikalandıracağız. Turistik ilçe bazında sağlık altyapısı haritasını çıkarıyoruz. Bunu da çok kısa sürede tamamlayıp bütün tur operatörlerinin hizmetine sunacağız. Altyapımızın belgelendirilmesi lazım" dedi. Bakan Ersoy, mayısın ikinci haftasından itibaren normalleşme beklediklerini, iç turizm hareketinin ise bayramda başlayacağını öngördüklerini kaydetti.
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Turizme koronavirüs sertifikası geliyor
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