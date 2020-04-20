1000’er TL’lik ödemeler başladı

Hükümet 2.1 milyon ailenin ardından 2.3 milyon haneye daha 1.000'er TL destek vermeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er lira nakdi destek ödemelerinin dün başladığını bildirdi.İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin halihazırda sosyal yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını belirten Selçuk, "1.000 lira nakdi destek ödemesi, bugün (dün) bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor" açıklamasında bulundu.Bakan Selçuk, 3'üncü faz 1.000'er lira ödemeleri için ise başvuruların ilerleyen zamanlarda e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını duyurarak, faz 3 kapsamındaki ödemelerin kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacağını, aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceklerini aktardı.Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında nakdi destekler ulaştırılmıştı.