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Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk: "Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı"

Aile Çalışma ve Bakanı , sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların üzerinden başladığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 22:52 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 22:55 ABONE OL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı"
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