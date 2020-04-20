Havale ve EFT nedir? Havale ve EFT farkları nelerdir?

İnternetten para göndermek ve almak artık kolaylaştı. Günümüz teknolojisi bankacılık sisteminde telefondan birkaç tuşla para gönderebiliyoruz. Bunları havale ve EFT işlemleri olarak yapabiliyoruz. Günlük hayatta neredeyse yüzbinlerce para gönderme ve alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Yalnız havale ve EFT yaparken dikkat etmemiz gereken konular var. Havale nasıl yapılır? Ve EFT nasıl yapılır? Gibi merak edilen soruları açıklayacağız. Havale ve EFT hakkında ayrıntılar…

HAVALE NEDİR?

Aynı banka hesabı üzerinden aynı bankadaki farklı bir hesaba para transfer işlemine havale denir. Havale işleminde farklı bir banka kullanılmadığı için diğer transfer işlemlerine göre daha hızlı ve az masraflıdır.

HAVALE NASIL YAPILIR?

Havale işlemi yapmak için transfer edeceğiniz kişinin hesap numarası veya IBAN numarası gereklidir. IBAN ve hesap numarası öğrenmek için bankaların internet şubesinden, telefon şubesinden ve bankaların şubelerinden öğrenilebilir. Hesap numarası ayrıca kullanmış olduğunuz banka kartının üzerinde yazan numaradır. IBAN numaralarının içinde geçer.

Para göndermeyi internet şubesinden yapmak için bankanın internet şubesine giriş yapın. Para transferi işlemlerinden Havale seçeneğini seçiniz. Daha sonra göndereceğiniz kişinin adını ve soyadını yazın. Daha sonra göndereceğiniz kişinin hesap numarası ya da IBAN numarası bilgilerini girin. Son olarak göndereceğiniz tutarı girin. Açıklama kısmına not yazabilirsiniz. Bu şekilde para gönderebilirsiniz.

Bankada hesabınız yoksa PTT havale ile para göndermek istiyorsanız PTT şubelerine giderek gişe görevlisinin size vereceği formu doldurarak istediğiniz kişiye para gönderebilirsiniz. Karşıdaki kişi parayı PTT şubelerinden T.C. kimliği ile beraber çekebilir.

EFT NEDİR?

Parayı gönderdiğiniz banka ile göndermek istediğiniz bankanın farklı olması durumunda EFT işlemleri yapılır. Yani iki farklı banka arasındaki para transferine EFT denir. Havale işleminde aynı banka üzerinden aynı bankaya transfer işlemi olduğu için hızlı transfer oluyor fakat EFT işleminde ise farklı bankalar olduğu için zaman alıyor. EFT'nin açılımı ise Elektronik Fon Transferidir.

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EFT NASIL YAPILIR?

EFT yapmak için parayı göndereceğiniz kişinin hesap numarası ve IBAN numarası gerekir. EFT işlemleri bankaların internet, mobil bankacılık ve banka şubelerinden yapılabilmektedir.

İnternet şubesi üzerinden EFT işlemi yapmak için önce kullanacağınız bankanın internet şubesine giriş yapınız. Daha sonra para transferi işlemleri bölümünden EFT seçiniz. Daha sonra göndereceğiniz kişinin adını ve soyadını yazın. Daha sonra göndereceğiniz kişinin hesap numarası ya da IBAN numarası bilgilerini girin. Son olarak göndereceğiniz tutarı girin. Açıklama kısmına not yazabilirsiniz. Bu şekilde para gönderebilirsiniz.

EFT VE HAVALE FARKI

Havale aynı banka üzerinde olur. EFT farklı banka üzerinde olur.

Havale EFT işlemine göre daha hızlıdır.

Havale az masraflı EFT daha masraflıdır.

Havale her gün her saat yapılabilirken, EFT banka mesai saatleri içerisinde yapılabilir.

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