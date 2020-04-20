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/Georgieva: Covid-19 krizi 'dan da ağır

Uluslararası Para Fonu () Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizin, 1930'larda yaşanan 'dan dağa ağır olduğuna dikkat çekti.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.4.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 16:55 ABONE OL
IMF/Georgieva: Covid-19 krizi Büyük Bunalım'dan da ağır

Bulgaristan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Georgieva, Covid-19 krizinin 2020 yılında 170 ülke ekonomisinde daralmaya neden olacağını vurguladı. Bulgaristan'ın, Covid-19 krizine karşı bir dizi koruyucu önlem aldığına dikkat çeken Georgieva, buunun yanında bazı yeni düzenlemeler yapılmasına gereksinim olabileceği uyarısı da yaptı.

Georgieva, kendi ülkesi olan Bulgaristan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2020 yılında yüzde 4.0 daralmasının beklendiğini, ancak 2021'de yüzde 6.0 büyüme öngörüldüğünü vurguladı.Georgieva geçen hafta yaptığı açıklamada, dünyanın yarısının, Covid-19 pandemisinin etkileriyle küresel ekonomide yaşanan çöküş koşullarında IMF'den yardım istediğini açıkladı.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Georgieva, "Bugün yaşadığımız acil durum, bugüne kadar olanların hiçbirine banzemiyor" dedi ve bu nedenle IMF'nin de gelen talepleri çok hızlı karşıladığının atını çizdi. Tüm ülkelere, sağlık sistemlerinin aksamadan çalıştığında emin olmaları çağrısı da yapan Georgieva, savunmasız ve korunmasız insanların ve ilk müdahale ekiplerinin ancak bu şekilde korunabileceğine dikkat çekti.

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IMF/Georgieva: Covid-19 krizi Büyük Bunalım'dan da ağır
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