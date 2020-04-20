Kamu bankaları vatandaşa ilaç oldu

Koronavirüs sonrasında yaşanan olumsuzlukların ekonomiyi etkilememesi için seferber olan kamu bankaları, acil paraya ihtiyacı olan vatandaşa ilaç oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'yle birlikte vermeye başladıkları ucuz ve uzun vadeli krediler birçok esnafın kepenk indirmemesini, vatandaşın da temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağladı.Ziraat Bankası'nın hane halkı geliri aylık 5 bin TL ve altında olanlar için sunduğu, uzun vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'ne başvurduğunu lojistik sektöründe çalışan Murat Piri, "Üç gün içerisinde olumlu cevap aldım. İnternet sitesi üzerinden başvuru yaptım. Sayfada istenen bilgileri kaydettiğim zaman başvuru otomatik olarak gerçekleşti. Devletimize teşekkür ediyorum. Para kriz geçene kadar bir nebze ilaç oldu" dedi. Süleyman Akgümüş de "Pazartesi başvurdum, perşembe sonuçlandı. İhtiyacı olanlara tavsiyem başvursunlar" diye konuştu. Halkbank'ın 'Esnaf Destek Paketi', 'İşletme Kredisi' ve 'Paraf Esnaf Kart' paketleri de dükkanını kapatmayı düşünen, eleman çıkarmaktan başka çaresi olmayan esnafın yüzünü güldürdü. Edirne'de faaliyet gösteren Arslanzade Şekerlemeci'nin sahibi Arif Meriç, "Derler ya 'iyi gün dostu, kara gün dostu' diye. Devletimiz ve Halkbank öyle bir imdadımıza yetişti ki, kredi musluklarını açtı, 'yanınızdayız' dediler" diye konuştu. Şubede hijyen koşulları içinde 5 dakikada işlemlerinin gerçekleştiğini anlatan Meriç, "İyi günde herkes dosttur ama kötü günlerde kara gün dostu önemlidir" dedi. Eskişehir'de yaşayan araç tamirhanesi sahibi evli ve iki çocuk annesi Yasemin Döner de, "Halkbank'ın sunduğu Esnaf Destek Paketine başvurdum. Kefil istenmedi, sadece vergi levhası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramı istediler. Başvurunun ardından iki gün sonra para hesabıma geçti. 3 sigortalı işçim var. İşçi çıkartmak istemedim. Bu paket hem bize hem de işçilerime önemli destek olacak" ifadelerini kullandı.