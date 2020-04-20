Konut kredisi yapılandırma hesaplama 2020: Konut kredisi yapılandırma yapan bankalar ve faiz oranı!

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankalardan konut kredisi alarak ev alma hayallerine kavuşabilecekler. Konut kredisi almak için bazı şartlar bulunmaktadır. İlk önce müşterinin kredi geçmişine bakılarak daha önce kredi alıp almadığı veya borcu var mı, yok mu diye araştırılır. Alınacak konutun krediye uygun olması gerekiyor. Daha sonra eksper raporunun elverişli olması gerekiyor. Son olarak ise bankanın vereceği kredinin taksitleri devreye girmektedir. Daha sonraları eğer ki kredini ödemekte güçlük çekiyor iseniz, kredi yapılandırma ile kredi borcunuzu ödediğiniz sırada bankanın sunduğu farklı faiz oranı ile kalan borcunuzun yeniden hesaplayabilirsiniz. Konut kredisi yapılandırma şartları gibi merak edilen bu soruları yanıtlayacağız. Konut kredisi yapılandırma hesaplama tüm detaylar

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

Konut kredisi yapılandırılır mı? Gibi sorular halk tarafından merak ediliyor. Konut kredisi yapılandırma işlemi bankadan bankaya değişim göstermektedir .Konut kredisi yapılandırma için örneğin Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi yapılandırma için ağustos ayı başından itibaren, uygulamaya başladığı kampanya dahilinde 500.000 TL' ye kadar krediler için 15 yıl vadeye kadar yüzde 0,99 faiz oranı ile kredi kullandırım yapacağını açıkladı. 500.000 TL üzeri krediler için de 1,19 faiz oranı ile kredi sunulacağını da belirtmişti.

Yüksek faiz oranı ile konut kredisi çekmek zorunda kalan vatandaşlar 0.79 konut kredisi faiz indirimi ile bu şansı kaçırdı. Konut kredisi yapılandırması yapan bankalara göre faiz oranlarında büyük bir değişime gidilmektedir. Konut kredisi yapılandırma yapan bankalar şunlardır:

Ziraat Bankası

Türkiye Halk Bankası

Vakıf Bank

Akbank

Garanti Bankası

Denizbank

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi Bankası

ING

TEB

QNB Finansbank

Konut kredisi yapılandırma faiz oranları bankadan bankaya değişmektedir. Ziraat bankası faiz oranı nisan ayı için konut kredisini Ziraat bankası üzerinden yapılandırma tercihinde bulunacaklar vatandaşlar için Ziraat bankası 180 ay vadeye kadar aylık %0,94 faiz oranı uygulamaktadır. Vakıf bankası ise konut kredisi yapılandırma faiz oranı en fazla 180 aya kadar vatandaşlara yeniden yapılandırma imkânı sağlamaktadır. Banka içerisinde bulunduğu ay için yapılandırma uygulayacağı faiz oranı ise %0,93 oranındadır. Halk Bankası'nın uygulayacağı faiz oranı 180 ay vadelerin hepsine aylık %0,94 faiz oranı ile uygulama yapılacaktır.

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KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA HESAPLAMA

Bir konut hayali kuran vatandaşlar, hayallerine ulaşmak için gerekli bazı bankalardan bazı şartlara göre konut kredisi çekerler. Ödemede güçlük çektikleri krediler için yapılandırma tercihinde bulunurlar. Konut kredisi yapılandırması hesaplama işlemi yaparken, istenen vade ve faiz oranına göre taksit tutarı belirlenir. Daha sonra ise taksit tutarının faiz oranı ile çarpımı sonucu ödenecek faiz tutarı bulunulmaktadır. Yapılandırma yapan bankaların ne kadar oranla faiz oranından size uygun olanı bulabilirsiniz. Bunun için Konut kredisi yapılandırması hesaplama işlemi yapmak gerekiyor. İnternet üzerinden kolay bir şekilde hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Konut kredisi yapılandırma yorumları yapanlar genellikle olumlu şekilde yapıyorlar. Yüksek faizde çektikleri krediyi düşük faizde yapılandırarak faiz indirimine gitmiş oluyorlar.

Örneğin, Ziraat bankası yapılandırma hesaplama işlemi için, internet üzerinden arama çubuğuna ziraat bankası konut kredisi hesaplama işlemi yazarak buradan gerekli konut bilgilerinize göre işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu linkten ziraat bankası yapılandırma hesaplama işlemi yapmak için kolayca ulaşabilirsiniz. https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/kredi-hesaplama/konut-kredisi