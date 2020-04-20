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haberi: Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar…

’de 12 milyonun üzerinde gözünü Temmuz ayında yapılacak zamlara çevirdi. Ekonomik anlamda zor günler geçirdiğimiz şu günlerde zam haberleri yakından takip edilirken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarındaki en önemli etken bilindiği üzere enflasyon rakamlar üzerinden gerçekleşecek. 2020 yılının ilk altı ayındaki enflasyon tutarları bu noktada oldukça önemli bir yer tutuyor. Peki, şu ana kadar açıklanan veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekli Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar…

Türkiye'de 12 milyondan fazla vatandaş, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekliler Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki defa zam alıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında enflasyon rakamları doğrultusunda maaşlarına zam alan emekliler gözünü Temmuz ayına çevirdi. Bu noktada en önemli etken, 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Peki, şu ana kadar açıklanan veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin temmuz zammı merak konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. Bu süreçte 'temmuz zammı ne kadar olacak' sorusunun yanıtı araştırılıyor.

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Son dakika haberi: Emekli Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar…
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