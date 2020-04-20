Turist rehberine 10 bin lira kredi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtıklarını duyurdu.Yaptığı yazılı açıklamada, profesyonel turist rehberlerine yönelik kredi hazırlığını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tamamladıklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye'de aktif olarak çalışan 8 bin profesyonel turist rehberinin bulunduğunu belirtti. Ersoy, "6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık. Rehberlerin tamamı yararlanabilecek" dedi.Bakan Ersoy, koronavirüs salgını nedeniyle müze ve ören yerlerinin kapalı olmasına ilişkin, MüzeKart'ların süresinin uzatılacağını kaydederek "Ziyaretçiler müzelerimize yeter ki gelsinler. Biz onları üzmeyiz. Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz" açıklamasında bulundu.