Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yapı Kredi konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi

konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi

'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.4.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 15:24 ABONE OL
Yapı Kredi konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi

Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini duyurdu. Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak çalışmaya devam ediyor.

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

Yapı Kredi'nin sunduğu uygun faiz oranlı konut kredisine, 444 0 445 telefon hattı, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya yapikredimortgage.com internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ BUGÜN HİZMETE AÇILDI Selçuk Bayraktar açıkladı: Görülmemiş bir tempo ile üretildi! Mayıs ayında 5 bin solunum cihazı hazır olacak

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapı Kredi konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA