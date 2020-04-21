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2020 olacak? ?

Ramazan ayına çok az bir zaman kala bu mübarek ayın geleneklerinden biri olan ramazan pidesi fırınlarda yerini alacak. Hal böyle olunca en merak edilenlerden bir tanesi pide fiyatlarının ne kadar olacağı oluyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan gelişmelere bağlı olarak fiyatlarda değişiklikler meydana geldi. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Nadir Durmaz, konuya yönelik açıklama yaptı. Yüzde 25 ile 30 oranında bir yükseliş beklediklerini söylerken zam gelmesi halinde hangi fiyata çıkacağını da belirtti. Buna göre; 2020 olacak? ?

Giriş Tarihi: 21.4.2020 12:14 ABONE OL
2020 pide fiyatları ne kadar olacak? Pide ne kadar?

Mübarek Ramazan ayına girmemize az bir zaman kala vatandaşların merakla beklediği ramazan pidesi de fırınlarda yerini alacak. Bununla birlikte pide fiyatlarının bu yıl ne kadar olacağı da araştırılıyor. Bilindiği üzere 2019 yılında İstanbul'da 350 gr olarak üretilen pide fiyatı 3 TL, Ankara'da 300 gr olarak üretilen pide 2,5 TL olmak üzere tüketicilere sunulmuştu. Hal böyle olunca yeni yıl pide fiyatları merak ediliyor. Buna göre; 2020 olacak? ?

2020 PİDE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Mübarek Ramazan ayına çok az bir zaman kala yeni yıl pide fiyatları da merak ediliyor. Geçtiğimiz sene İstanbul'da 350 gr olarak üretilen pide fiyatı 3 TL, Ankara'da 300 gr olarak üretilen pide 2,5 TL olmak üzere tüketicilere sunulmuştu. Buna göre; ? Pide ne kadar?

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2020 pide fiyatları ne kadar olacak? Pide ne kadar?
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