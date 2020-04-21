Mübarek Ramazan ayına girmemize az bir zaman kala vatandaşların merakla beklediği ramazan pidesi de fırınlarda yerini alacak. Bununla birlikte pide fiyatlarının bu yıl ne kadar olacağı da araştırılıyor. Bilindiği üzere 2019 yılında İstanbul'da 350 gr olarak üretilen pide fiyatı 3 TL, Ankara'da 300 gr olarak üretilen pide 2,5 TL olmak üzere tüketicilere sunulmuştu. Hal böyle olunca yeni yıl pide fiyatları merak ediliyor. Buna göre; 2020 pide fiyatları ne kadar olacak? Pide ne kadar?

2020 PİDE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Mübarek Ramazan ayına çok az bir zaman kala yeni yıl pide fiyatları da merak ediliyor. Geçtiğimiz sene İstanbul'da 350 gr olarak üretilen pide fiyatı 3 TL, Ankara'da 300 gr olarak üretilen pide 2,5 TL olmak üzere tüketicilere sunulmuştu. Buna göre; 2020 pide fiyatları ne kadar olacak? Pide ne kadar?