Benzin fiyatlarına yeni indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında indirime gidilmesi bekleniyor. Dün de benzinde indirim yapılmıştı.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve uluslararası piyasalara bağlı olarak benzin fiyatlarında indirime gidilecek. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzine dün de 5 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5.25 TL, Ankara ve İstanbul'da ise ortalama 5.36 TL seviyesinde bulunuyor.

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