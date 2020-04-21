Petrol alana üstüne para

ABD ve dünya dün tarihi bir günü yaşadı. Talebin iki yıldır düştüğü petrol piyasası, koronavirüs salgını nedeniyle talebin daha da daralması ve stoklamanın da yüzde 90'ları aşması nedeniyle eksiye düştü. ABD Ham Petrol fiyatı sıfır doların da altına indi. Batı Teksas Petrolü WTI tarihi boyunca ilk kez sıfır doların altına düşmüş oldu. Daha önce sıfır dolar seviyelerini II Dünya Savaşı sonrası gören petrol fiyatları daha sonra 1983 yılında da 1 dolar seviyelerine kadar gerilemişti.Kontrat sürelerinin salı günü dolmasının ardından mayıs ayı fiyatlamalarında yaşanan bu düşüş tarihi rekorları da beraberinde getirdi. Haziran ayı için WTI kontratları 21.57 dolar seviyesine gelirken brent petrolün varili 27 dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayı için en temel sorunlardan biri de petrolü stoklayacak yerin olmaması. Petrol stoklama alanları yüzde 90'ın üzerinde bir seviyeye ulaştığı için kimse stoklama yapamadığı petrolü almak da istemiyor. Öyle ki artık rafineriler bile petrolü kapılarından geri çevirir hale gelmiş durumda. Petrol fiyatlarındaki düşüş trendini Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün 10 milyon varillik kısıntısı da durduramamıştı. Serbest düşüşe geçen petrol kusursuz fırtınayı yaşadı.