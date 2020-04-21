Tahvil faizleri çakıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hafta sonunda yaptığı düzenleme tahvil faizlerinde sert düşüşe neden oldu.Geçen haftayı yüzde 12.22'ten kapatan 2 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 9.79'a gerilerken, 10 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 14.13'ten 12.77'ye indi. BDDK'nın aldığı karara göre bankalar mayıstan itibaren haftalık bazda aktif rasyolarını hesaplayacak. Aktif rasyosu hesaplamasında banka bazında belirli oranlarda mevduat büyüklüğü, toplam kredi hacmi, menkul kıymet portföyü ve Merkez Bankası ile yapılan kur takası ile kıyaslanacak. Analistler bu kararın bankaların tahvil alımlarının hızlandıracağı beklentisinin faizlerde düşüşe neden olduğuna dikkat çekti.Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın, yeni swap görüşmeleri yaptıklarını açıklaması piyasaların moralini yükseltti. Yeni swap anlaşmalarının Türkiye'nin kredibilitesini yükselteceğini ifade eden uzmanlar, bu yıl 7.5 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiren yabancı yatırımcının da tekrar alıma başlayacağını ifade etti. Yeni bir swap penceresinin açılması ile doların kısa vadede 6.5 TL'ye gerilemesinin beklendiği kaydedildi.