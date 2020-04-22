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1 milyon genç akademiyle kodlayacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
1 milyon genç akademiyle kodlayacak
1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde eğitimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) BTK Akademi portalı üzerinden verilecek. Eğitimler Türkiye'nin yazılım endüstrisine katkı sunacak gençlerin yetişmesini sağlayacak. Bu kapsamda gençlere big data (büyük veri), web tabanlı programlama dili PHP, veri tabanı yönetim sistemi SQL eğitimi, programla dili Javascript gibi 13 farklı kategoride eğitimler verilecek. BTK her yıl düzenlediği 'siber yıldız' yarışmalarında binlerce genci bir araya getirerek dereceye giren bazı katılımcılara kamuda iş fırsatı tanıyor. BTK Akademi'de şimdiye kadar yaklaşık 9 bin kişiye eğitim verildi.
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1 milyon genç akademiyle kodlayacak
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