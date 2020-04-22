Atatürk Havalimanı'nda yapılan pandemi hastanesi havadan görüntülendi

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele için İstanbul'da Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda iki adet bin yataklı hastane yapılacağının açıklanmasının ardından 8 Nisan günü Atatürk Havalimanı çevresinde inşaat çalışmaları başlamıştı. Hastanenin yapımına başlandığı ilk günden aşama aşama havadan çekilen görüntülerde inşaat süreci kaydedildi. Çekilen görüntülerde 14 gün gibi kısa bir süre içinde gece gündüz demeden çalışan işçilerin geldiği son durum gözler önüne serildi. 14 gün içerisinde ilk önce pistin bulunduğu bölgede zemin hazırlandı. Ardından beton temeller dökülerek hastanenin silueti ortaya çıkmaya başladı. Duvarların yükselmeye başlamasının ardından bazı kısımlarının çatı montajı yapılmaya başlandı. Hızla ilerleyen inşaatın 31 gün sonra tamamlanıp hastalarını alması hedefleniyor. Atatürk Havalimanı pisti üzerine inşa edilen hastane nedeniyle pist sefer yapamayan uçakların park alanı olarak kullanılıyor.