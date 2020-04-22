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Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı: Hedeflere çok daha güçlü şekilde devam...

salgını sonrası devlet tüm imkanlarını vatandaşa ve firmalara açarak, rahat nefes almalarını sağlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 11:12 ABONE OL
Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı: Hedeflere çok daha güçlü şekilde devam...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs salgını ile ilgili 'Birlikte Başaracağız' mesajı verdi.

HEDEFLERİMİZE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Albayrak, "Hüdaverdi Bey'in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında." dedi.

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Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı: Hedeflere çok daha güçlü şekilde devam...
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