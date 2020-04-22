Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı: Hedeflere çok daha güçlü şekilde devam...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs salgını ile ilgili 'Birlikte Başaracağız' mesajı verdi.

HEDEFLERİMİZE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Albayrak, "Hüdaverdi Bey'in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında." dedi.