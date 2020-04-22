Bakan Bekir Pakdemirli'den gıda açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir." dedi.

ÇİFTÇİLERE MESAJ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli ayrıca, "Tire'de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını da inşallah Temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz." diye konuştu.

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