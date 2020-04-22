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ile güçlü işbirliği için imkânlar hazır

Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
Çin ile güçlü işbirliği için imkânlar hazır
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), büyükelçilerle düzenlediği "TİM Export Talks" online panelleriyle salgın sonrasında ticaretin nasıl bir yön izleyeceğini masaya yatrıyor. İlk paneli Türkiye Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ile gerçekleştiren TİM, panellerin ardından hazırlayacağı raporu ihracatçılarla paylaşacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, "İnşallah, ilk kez yaşadığımız bu pandemi krizini en iyi şekilde yöneterek, başarılı olacağız" dedi. Büyükelçi Önen ise ülkede hayatın normale dönmeye başladığını belirterek "Çin'de her kesimle güçlü temaslarımız var. İhracatçılarımız için güçlü fırsat ve imkânlar hazır" dedi.
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Çin ile güçlü işbirliği için imkânlar hazır
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