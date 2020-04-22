Emeklilikler Motorlu Taşıt Vergisi öder mi? Emekliler MTV'den muaf mı?

Bir araç satın aldığımız zaman, belirli bazı sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Aracımıza bakım ve trafik sigortası ödemelerinden başka birde her yıl MTV ödemesi yapmak zorundayız. Araç sahiplerini ilgilendiren bu konu hakkında en çok merak edileni ise emekliliklerin bu vergiden muaf olabilecekleri merak konusudur. MTV ödemeleri için bazı istisnai durumlar elbette vardır. Bunlardan vergi ödemek zorunda olmayan kişiler, engelliler, aracı hurdaya dönen kişiler, belediye, sgk, kızılay gibi kurumların adına olan araçlar MTV vergisi ödemekten muaftır. Emeklilere gelince MTV ödemesi yapmamak için bazı şartların bulunması gerekiyor. Emekliler araç vergisinden muaf mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Emekliye araç vergisi indirimi işte detaylar.

EMEKLİLER ARAÇ VERGİSİNDEN MUAF MI?

Uzun bir dönem çalıştıktan sonra aktif çalışma hayatlarına veda eden emeklilere bazı haklar tanınmıştır. Bu haklar; Emlak vergisinde muafiyet, maaş promosyon ödemeleri, emekliye işyeri açma teşvikleri, hacizden muaflar, emekliye bedava ulaşım, emekliye faizsiz kredi gibi haklar tanınmaktadır. Bu haklar dışında milyonlarca emeklinin sorduğu sorulardan olan emekliler araç vergisi öder mi? Gibi sorular gündem konusuydu. Bu konu meclise dair taşındı. Emekliler iş hayatına veda ettikten sonra bütçelerinde büyük oranda düşüş bulunmaktadır. Bu düşüşten dolayı bazı giderlerini karşılayamaya bilmektedir. TBMM plan ve bütçe komisyonuna sorulan bu soru sonucunda emeklilere vergi indirimi tanınmıştır.

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EMEKLİYE ARAÇ VERGİSİ İNDİRİMİ

Ülkemizde bulunan 12 milyon emekli vatandaş bazı konularda ayrıcalıkları bulunmaktadır. Bu ayrıcalıklar dışında birde mtv ödemesi ayrıcalığı var mı diye merak ediyorlar. İş hayatına son veren milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konulardan birisi olan emeklilere MTV indirimi var mı? Sorusu uzun süredir gündemdeydi. Daha önceden araç alanlar veya almaya hazırlanan emekliler bu indirimden faydalanabileceklerini bilmek istiyorlar. Çalışma hayatına veda eden emekliler için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası ödemesi yükümlülüklerinin indirimli uygulanması amacıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV Kanunu ve ayrıca Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılması için bu konu hakkında kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştur.

Emeklilere MTV ve Trafik Sigortasında İndirim Talebi TBMM'de Bakanlar Kurulu tarafından yeniden düzenlenmeye alınarak emekliye bu ödemede indirim uygulanabilir mi? Bu kanun sonucunda, TBMM bu konu hakkında kanun teklifinde bulunulmuştur. 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre tek otomobil sahibi olan mükelleflerin ödeyecekleri tutarın %95'i vergiden mahsup edileceği teklifinde bulunulmuştur. Ayrıca birde 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa, tek otomobil sahiplerinin ödeyeceği primlerin %90'ı Hazinece karşılanılacağı TBMM kanun teklifinde bulunulmaktadır.