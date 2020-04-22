Havacılıkta bilet iadeleri garanti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havayolu yolcu haklarına ait yönetmelikte bilet iadelerini garanti altına aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri altı ay içerisinde kullanabilecekler. Ya da isteyenler uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek" dedi. Bakan Karaismailoğlu, tüm turistik faaliyetleri ile taşımacılık faaliyetleri iptal edilen sıcak hava balonu işletmelerinin de ruhsat ve temdit ödemelerine ait yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki alacaklarının bir yıl ertelendiğini söyledi. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini bildiren Karaismailoğlu, böylece yaklaşık 38 milyon liralık borcun ötelendiğini vurguladı.