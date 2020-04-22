İhtiyacı olana 1.000 TL

Hükümetin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4.4 milyon haneye ulaştırdığı 1.000'er liralık sosyal destek programının üçüncü ayağı devreye girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını açıkladı. Nakdi destek için hane bazlı değerlendirme yapılacak.Başvurularda herhangi bir gelir kıstası bulunmuyor ancak formlara iş ve sosyal durumu, aylık geliri, kirada oturup oturmadığı, çocuk sayısı, fatura bedellerine ilişkin bilgilerin girilmesi gerekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında biner lira desteği içeren üçüncü faz sosyal destek programı için kimlik numarasının son hanesi sıfır olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günü destek başvurusunda bulunabilecek. Hafta sonları ise kimlik numarası sınırlaması olmadan başvuru yapılabilecek.Ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilecek.Başvuran kişinin hanesinde daha önce 1.000'er lira nakdi destek alan, kamu işçisi, memur, SGK'dan gelir veya aylık alanlar (emekliler), işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan biri varsa başvuru değerlendirilmeyecek. Düzenli geliri olmayan, günlük yevmiye ile çalışan, işsiz vatandaşların taleplerine en hızlı şekilde yanıt verilecek.Ödemeler ve şekli başvurular toplandıktan sonra duyurulacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca program kapsamında, 1-5 Nisan tarihlerinde 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er lira ödeme yapıldı. Yine ikinci adımda 19 Nisan itibariyle de 2 milyon 300 bin haneye ödemeler başlarken yardımlardan yararlanan hane sayısı 4.4 milyona ulaştı.Bakanlık desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Buna göre birinci ve ikinci nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvurabilecek. Kamu işçileri, memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneği'nden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.