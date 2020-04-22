Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 'Kalkınma'nın hafızası tek tuş uzaklıkta

'Kalkınma'nın hafızası tek tuş uzaklıkta

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı 26 kalkınma ajansının kuruluşundan bu yana yayımladığı dokümanlar, interaktif web sitesinde bir araya getirildi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.4.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 11:32 ABONE OL
'Kalkınma'nın hafızası tek tuş uzaklıkta

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kalkınma ajansları, bölgelerinin stratejik önceliklerine hizmet eden sektörel, mekansal veya tematik çalışmalar yapmak, bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak ve yatırım potansiyeli olan alanlarda fizibilite çalışmaları yürütmek üzere yayınlar çıkarıyor.

Bölgelerinin sürdürülebilir gelişmesini sağlamak amacıyla kamusal alanda tartışılan konulara açıklık getirmeyi hedefleyen ajanslar, daha geniş kitlelerce bu konuların tartışılmasını sağlamayı ve ürettiği yayınların topluma etki etmesini amaçlıyor.

Bölgelerin kaynak ve imkanlarının tespit edilmesi, yerel potansiyelin ortaya çıkarılması, ulusal ve uluslararası alanda bölgenin rekabetçi üstünlüklerinin tanıtılması konularında kalkınma ajansı yayınları önemli roller üstleniyor.

Bu amaçlar doğrultusunda, 26 kalkınma ajansının kuruluşundan bu yana hazırladığı ekonomik ve sosyal kalkınma odaklı yayın ve raporlar, "Kalkınma Kütüphanesi" adıyla interaktif bir platforma taşındı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce oluşturulan ve "www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilen platformda, bölgesel plan ve programlar, sektörel analiz raporları, proje fizibilite raporları, etki analizleri ve diğer birçok türde yayın bulunuyor.

Sitede bir dokümanın detay sayfasına ulaşıldığında ilk etapta özeti görüntüleniyor. Sitenin sol kısmında bulunan işlevsel butonlarla dokümanlar Google Drive uygulamasına kaydedilebiliyor. Bilgisayara indirilen dokümanlar, çevrim içi görüntülenebildiği gibi sıkıştırılıp daha düşük boyutta indirilebiliyor. Dokümanlar sosyal medya platformlarında kolayca paylaşılabiliyor, e-posta ile gönderilebiliyor. Yenilikçi yöntemlerle tasarlanıp geliştirilen sanal kütüphane, aynı zamanda intihal.net uygulamasıyla entegre olarak çalışıyor. Böylece üretilmiş dokümanlara yönelik benzerlik oranı tespit edilebiliyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Kalkınma'nın hafızası tek tuş uzaklıkta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA