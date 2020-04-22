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Son dakika: ve motorine bir büyük daha geliyor

Son dakika haber: Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını akaryakıt fiyatlarını da yerle bir etti. Son dakika gelen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren de hem motorine hem de benzine büyük oranda geliyor. Gece yarısından itibaren motorine 41 kuruş, benzine 31 kuruş indirim geleceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 09:33 ABONE OL
Son dakika: Benzin ve motorine bir büyük indirim daha geliyor
Son dakika haber: Gece yarısından itibaren motorinde 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirim bekleniyor.

İNDİRİMİN ARDINDAN FİYATLAR

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş pompaya da yansıyor.

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin pompa fiyatı 4.87 liraya, motorin de 4.81 liraya gerilemesi bekleniyor.

Petrolde kusursuz fırtına devam ediyor



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Son dakika: Benzin ve motorine bir büyük indirim daha geliyor
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