Tarihi istihdam hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Projenin tarihi bir istihdam hamlesi olduğunu söyleyen Albayrak, "Projeden gençlerin aldığı her eğitim ve başarı dereceleri özgeçmişlerine (CV) işlenecek ve CV Bankası'ndan firmaların ulaşımına açılacak" dedi. Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bunun heyecanlandırdığını belirterek, "Bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkânı sağlayacak" dedi.



BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Projeye katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirten Albayrak, 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin hazır olduğunu ifade etti. Albayrak, "Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız. Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı ve web programlama alanlarında derslerimize ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması | Video

CV'LER HAVUZDA TOPLANACAK

Türkiye'nin 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı olduğunu anlatan Albayrak, şunları söyledi: "Yazılımda özellikle ara eleman açığımız var. Bu alanda büyük bir sıçrama sağlarsak hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı, tasarım ve güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. Bu proje, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkân tanıyacak, ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak." Özgeçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktaran Albayrak, "Yazılımcı ihtiyacı duyan firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek" dedi.



İŞTE PROJENİN DETAYLARI

* Başvurular internetten yapılacak.

* Gençler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklar.

* 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim hazırlandı.

* Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'ün üzerine çıkarılacak.

* Programa katılmak isteyenler internet üzerinden özgeçmiş dolduracak.

* Gençlerin aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek.

* Özgeçmişler tüm firmaların erişimine açık bir havuzda toplanacak.

* Yazılımcı ihtiyacı olan bu kanalla gençleri istihdam edecek.

Son dakika: Bakan Albayrak'ın açıkladığı '1 milyon yazılımcı projesi' ile kimler iş bulabilecek? | Video

GENÇLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Gençlere çağrıda bulunan Bakan Albayrak, "İster lisede olun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var" dedi.



1 MİLYON GENÇ AKADEMİYLE KODLAYACAK

1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde eğitimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) BTK Akademi portalı üzerinden verilecek. Eğitimler Türkiye'nin yazılım endüstrisine katkı sunacak gençlerin yetişmesini sağlayacak. Bu kapsamda gençlere big data (büyük veri), web tabanlı programlama dili PHP, veri tabanı yönetim sistemi SQL eğitimi, programla dili Javascript gibi 13 farklı kategoride eğitimler verilecek. BTK her yıl düzenlediği 'siber yıldız' yarışmalarında binlerce genci bir araya getirerek dereceye giren bazı katılımcılara kamuda iş fırsatı tanıyor. BTK Akademi'de şimdiye kadar yaklaşık 9 bin kişiye eğitim verildi. BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA



ÜLKELERİN YENİ GÜCÜ YAZILIMCI ORDUSU OLACAK

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 1 Milyon Yazılımcı Projesi sektörün yükselen trendine destek oldu. Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Softtech, yazılımcı istihdamını ikiye katlamayı planladığını açıkladı. Halen 1.200 kişiyi istihdam eden şirketin CEO'SU Murat Ertem, şu bilgileri verdi: "Kendi şirketimiz de dahil, yazılım dünyası yakın gelecekte istihdamını ikiye katlayacak. Evde bilgisayar başında oturan yüz binlerce genç, uzaktan eğitimle sürece hızlıca dahil olarak istihdama katılabilir." Yazılım Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Alim Küçükpehlivan ise konunun stratejik hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bugün Türkiye'de 110 bin civarı yazılımcı var. 10 kat bir artıştan bahsediyoruz. Bir kez geliştirildiğini binlerce kişiye satabilirsin. Petrol savaşlarının yerini yazılım savaşları alacak." METİN CAN/EKONOMİ

Son dakika: Coronavirüse karşı alınan ekonomik önlem paketi Meclis'ten geçti! İşte alınan ekonomik tedbirler

Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne kadar ödenecek, ayın kaçında yatırılacak?

Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği şartları ne, ne zaman verilecek?