Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Hayalim THY seviyesinde ulusal hava yolu şirketi kurmak

Zelenskiy, Ukrayna 24 adlı kanalda yayınlanan mülakatta, Ukrayna'da yeni bir ulusal hava yolu şirketi kurmaya yönelik planlarını anlattı.

Ukrayna merkezli Antonov şirketinin büyük ve çok sayıda istihdam sağlayan bir şirket olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Ancak son yıllarda burada tek bir uçak üretilmedi. Uçakların neden iç hatlarda kullanılmadığını anlamıyorum." diye konuştu.

Antonov tarafından üretilen uçakların daha fazla kullanılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Öncelikle devlete ait bir hava yolu şirketi kurmamız gerekiyor. Bu benim hayalim; Türk Hava Yolları (THY) seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak." dedi.

Ukrayna devletinin söz konusu proje için bütçe ayırmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, "Ulusal hava yolu şirketini kurduktan sonra Antonov şirketimize sipariş verip çok sayıda istihdam yaratacağız." şeklinde konuştu.