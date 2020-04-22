Ülkelerin yeni gücü yazılımcı ordusu olacak

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 1 Milyon Yazılımcı Projesi sektörün yükselen trendine destek oldu. Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Softtech, yazılımcı istihdamını ikiye katlamayı planladığını açıkladı. Halen 1.200 kişiyi istihdam eden şirketin CEO'SU Murat Ertem, şu bilgileri verdi: "Kendi şirketimiz de dahil, yazılım dünyası yakın gelecekte istihdamını ikiye katlayacak. Evde bilgisayar başında oturan yüz binlerce genç, uzaktan eğitimle sürece hızlıca dahil olarak istihdama katılabilir." Yazılım Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Alim Küçükpehlivan ise konunun stratejik hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bugün Türkiye'de 110 bin civarı yazılımcı var. 10 kat bir artıştan bahsediyoruz. Bir kez geliştirildiğini binlerce kişiye satabilirsin. Petrol savaşlarının yerini yazılım savaşları alacak."