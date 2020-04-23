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1 milyon yazılımcı puana göre işe alınacak

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
1 milyon yazılımcı puana göre işe alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, '1 Milyon Yazılımcı Projesi'yle ilgili kullanım kılavuzu hazırladı. Adaylar, "https://1milyonistihdam. hmb.gov.tr/login" adresinden uygulamaya girerek, sisteme yüklü derslere kaydolacak. Projenin bir başka ayağıyla da online bilgi teknolojileri eğitimi sunulurken, eğitimlere "https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden erişilebilecek. İşverenler, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nde kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp, kendilerine en uygun adayı seçebilecek. Sistemdeki eğitimler "Eğitim Kataloğu" altında yer alıyor. Katalog içindeki eğitimler tüm kullanıcılara açık ve kullanıcı bazında atanan eğitimlerden oluşuyor. "BTK Akademi" ve "1 Milyon İstihdam" uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde, kullanıcıların aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içindeki öz geçmişlerine yansıtılması sağlanacak. Eğitimler ve başarı dereceleri sistemdeki özgeçmişlere otomatik işlenecek. Özgeçmiş havuzuna portala kayıtlı şirketler ulaşıp, buradan eleman alabilecek.
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