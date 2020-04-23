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2/B ve arazilerinin taksitleri ertelendi

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
2/B ve tarım arazilerinin taksitleri ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazırladıkları yeni Milli Emlak Tebliği ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ile Hazine'ye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ecrimisil ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini bildirdi.
Bakan Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışlarında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ödemesi gereken toplam 156 milyon lira borç tutarını herhangi bir zam veya faiz uygulamadan ve başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca Hazine'ye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin de ecrimisil ödemelerini 3 ay süreyle erteliyoruz. Bu haktan 18 bin çiftçi yararlanacak" değerlendirmesinde bulundu.
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2/B ve tarım arazilerinin taksitleri ertelendi
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