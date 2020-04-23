Araç satışında MTV ödemesi kim tarafından yapılır? MTV borcu olan aracın noter satışı yapılır mı?

Bir araç satın alındığında sadece satın aldığımız tutarı ödemekle iş bitmiyor. MTV, muayene, kasko, sigorta ve kış lastiği gibi farklı türde masrafları da ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunlar arasında her yıl ödemen MTV en çok araştırılan konular arasında. MTV borcu olan aracın satışı hakkında merak edilenleri ayrıntılı şekilde değineceğiz. Vergi borcu yapılandırılmış araç satışı nasıldır? İşte merak edilenlerin yanıtı…

MTV BORCU OLAN ARACIN SATIŞI

Araç sahipleri yılda iki MTV ödemek zorundalar. MTV açılımı Motorlu Taşıtlar Vergisi'dir. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında MTV ödemeleri gerçekleştirilir. İsteyen vergi dairesinden isteyen anlaşmalı bankalar aracılığı ile kolayca ödeme yapabilmektedirler. Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olmanız için bir araca sahip olmanız gerek. Trafik tescil belgenizi almanızla beraber artık MTV mükellefisiniz demektir. Bir araba satın aldınız diyelim, takvim yılının ilk 6 ay içerisinde aldıysanız takvim yılı başından itibaren mükellef sayılırsınız. Eğer takvim yılı son 6 ay içerisinde aldıysanız son 6 aylık döneme tabisiniz demektir.

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VERGİ BORCU YAPILANDIRILMIŞ ARAÇ SATIŞI

Vergi borcu ister yapılandırılmış ister cezalı olsun fark etmeksiniz vergi borcunu ödemeden aracın satışı yapılamaz. Araç sahipleri önceden borcunu taksitlendirdiyse ya da yapılandırdıysa vergi borcunun tamamını ödeyerek aracın satışını yapabilirler. Fakat borç bitmeden aracın satış işlemi gerçekleştirilmez.

Temmuz ayında satılan aracın MTV borcunu kim öder?

Temmuz ayında bir araç satın aldıysanız MTV borcunuz takip eden takvim yılının başından başlar. Yani Ocak ayında MTV borcunuz hesaplanır ve artık mükellef olursunuz.

Ocak ayında aldığınız araba içinde MTV bir sonraki 6 aylık süreçte hesaplanarak Temmuz ayında ödemek zorunda olursunuz.

Temmuz bandrolü ödemeden satış yapılır mı?

Temmuz ayında aracınızı satmak istiyorsanız önce MTV borcunuz varsa ödemelisiniz. Araç sahipleri 2. dönem MTV borcunu ödeyip noterden borcu yoktur belgesi alarak aracını satışa çıkarabilirler.

Temmuzdan sonraki 6 aylık süreçte ise aracın yeni sahibi MTV borcunu öder.

1 Ocak ve 1 Temmuz arasında satılan aracın ilk dönem vergi borcu da yine araç sahibi tarafından ödenerek satışı yapılabilir.

Ocak bandrolü ödemeden satış yapılır mı?

Öncelikle araç satarken aracın hiçbir borcu olmaması gerekir. Araç satışı sırasında plaka ait borçlar sıkıntı yaratır. Aracın plaka sorgulamasında MTV ve trafik borcu çıkmıyorsa sıkıntı teşkil etmez. Araç sahibi Ocak ayında satış yapacaksa Ocak ayına ait borcu ödeyip aracını satabilir.